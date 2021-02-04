’Su Gibi Çözüm’ kampanyasında 29,5 milyon TL borç yapılandırıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürü Fırat Tutşi, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için başlatılan ve 1 Şubat’ta sona eren “Su Gibi Çözüm” kampanyası ile vatandaşların 29,5 milyon TL borcunu yapılandırdıklarını söyledi.

DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, su faturası borcu olup gecikme faizi biriken ve borcunu yapılandırmak isteyen abonelerin, yapılandırmadan faydalanması için başlatılan ve 1 Şubat’ta sona eren “Su Gibi Çözüm” kampanyası ile ilgili basın açıklaması yaptı. DİSKİ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Tutşi, 31 Ağustos 2020 öncesinden su borcu olan vatandaşlarımızın bu borçlarını ödeyebilmeleri için DİSKİ’nin büyük imkanlar sunduğunu anımsattı.

“Bu imkandan tüm abonelerimizin faydalanmalarını istedik”

Tüm abonelere web sitesi ve sms yolu ile ulaştıklarını belirten Tutşi, “Diyarbakır genelinde bilboard, afişler, el broşürleri ile gazete ve radyo ilanları ile, araçlarımızdan sesli anonsları ile sokak aralarında kampanyayı halkımıza duyurmaya çalıştık. Borcu çok olan abonelerimizi teker teker telefon ile aramalar yaptık. Ayrıca adreslerine gidip bilgilendirme yaparak bu imkandan tüm abonelerimizin faydalanmalarını istedik. Kampanya süresince vezne sayımızı iki katına, yapılandırma masa sayımızı üç katına çıkartılarak vatandaşlarımızın daha rahat hizmet almaları sağlandı” dedi.

Kampanya çalışmalarına gece 24.00’e kadar merkez ve 13 ilçede devam ettiklerini belirten Tutşi, müracaata gelen hiçbir vatandaşın geri çevrilmeden işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. Tutşi, “Ayrıca bu süreçte Alo 185 çağrı merkezimiz aracılığıyla 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlarımıza evden çıkmadan yapılandırma hizmeti verilmiştir” diye konuştu.