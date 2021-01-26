YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Su hattı borusu kırıldı, ekipler seferber oldu

Su hattı borusu kırıldı, ekipler seferber oldu

26.01.2021 17:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin içme suyunu karşılayan Kızılcapınar Barajı’ndan Arıtma Tesisi’ne gelen isale hattında dün gece patlama yaşandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinin içme suyunu karşılayan Kızılcapınar Barajı’ndan Arıtma Tesisi’ne gelen isale hattında dün gece patlama yaşandı. Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Posbıyık, destekleri için Erdemir’e teşekkür etti.
Kdz. Ereğli’nin içme suyunu karşılayan Kızılcapınar Barajı’ndan Süleymanbeyler’deki Arıtma Tesisi’ne gelen su isale hattında dün gece patlama meydana geldi. Kdz. Ereğli Belediyesi, arızayı gidermek için tüm ekipleriyle çalışıyor. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 6 kilometrelik isale hattının Yazıcılar Köyü Göleviç noktasında meydana gelen arızayı giderme çalışmalarını sabah saatlerinde bölgeye giderek takip etti. Başkan Yardımcısı Oğuz Cömert ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca’dan bilgi alan Başkan Posbıyık, bazı bölgelerde arıza nedeniyle su kesintilerinin olabileceğini ancak tüm ekiplerle su kesintisi yaşamadan arızayı gidermeye çalıştıklarını söyledi.
Çalışmalara destek veren Erdemir’e teşekkür eden Başkan Posbıyık; “Bu su hattımız Ereğli’nin Arıtma Tesisleri ile Kızılcapınar Barajı arasındaki 1200 çaplı DSİ’nin ana hattı. Kızılcapınar Barajı’ndan 1200’lük borularla bizim Arıtma Tesisi’mize suyu getiriyor. Arıtma Tesisi’nde arıtma yapıldıktan sonra diğer kollardan şehre veriyoruz. Dün saat 22.00 sıralarında buralarda bir takım aksaklıklar oldu. Yollar kapandı, su çıkmaya başladı, hemen devreye girdik. Gece saat 23.00’te bizim hatlarımızda bir sıkıntı olduğunu anladık. Saat 02.00’ye kadar burada çalıştık. Çevre sakinlerinin verdiği bilgiye göre 6-7 metre zemin altında olan boruda arıza vardı. Hemen iç noktalarda Erdemir suyunu mahallelere vermek için çalışmalara başladık. Bu arada Erdemir yöneticileri bizlere destek verdiler. Özellikle Evler Bakım Müdürü Recep bey, yukarıdan gelen talimatla, gecenin geç saatlerine kadar bizimle beraberdi. Her aşamada destek oldular. Yanımızda olduklarını söylediler. Şu anda mutluyuz. Çünkü arıza tahmin edildiği kadar derinde değil. 6-7 metre derinde değil, daha yüzey bir noktada çıktı. Toprak kayması, yoğun kar yağışı ve zemin oturması nedeniyle borumuz kırılmış. Önceden hazırlıklıyız, tedarik ettiğimiz kelepçelerle operasyon yapıyoruz. Daha kötü olsaydı boruyu değiştirmemiz gerekecekti. Daha uzun müddet su aksaması olacaktı. Şu andaki görüntüye göre fazla aksama olmayacak. Kısmi bazı yerlerde, Kepez’de zaman zaman su kesintileri olabilecek. Dün saat 22.00’den bu yana burada makinelerimiz ve personelimiz çalışıyor. El birliğiyle bu sorunu çözmeye gayret ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:34
Sabah
08:03
Öğle
13:10
İkindi
15:44
Akşam
18:08
Yatsı
19:31

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Üreticiler kredilerin ertelenmesine teşekkür etti

Üreticiler kredilerin ertelenmesine teşekkür etti

Milletvekili Uçar, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Milletvekili Uçar, karla mücadele çalışmalarını değerlendirdi

Kar ağaçları kökünden söktü

Kar ağaçları kökünden söktü

Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

Vatandaşlar tarafından bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

Büyügüzel Türkiye Zooloji Dergisi Yayın Kurulu üyeliğine seçildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.