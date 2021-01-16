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Su hattı çalışmasında binayı kanalizasyon suyu bastı

16.01.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde TİSKİ’nin su hattı çalışmasında bir binayı kanalizasyon suyu bastı, maddi zarar meydana geldi.Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri tarafından su hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde TİSKİ’nin su hattı çalışmasında bir binayı kanalizasyon suyu bastı, maddi zarar meydana geldi.
Trabzon’un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) ekipleri tarafından su hattının yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Dün akşam saatlerinde su hattındaki yenileme çalışmalarında yapılan yanlışlık nedeniyle bir binayı kanalizasyon suyu bastı. Binanın bodrum katı göle dönerken, dükkanlarda maddi zarar meydana geldi. Lağım suları sebebiyle zor anlar yaşayan dükkan sahipleri, olay sonrasında lağım suyunu tahliye ederek dükkanlarını temizledi. Sabah saatlerinde tekrar lağım suları dükkanlarını basan işletme sahipleri polis ekiplerine çağırarak şikayetçi oldu.
TİSKİ ekiplerinin ellerinde bir kroki olmadan kazı yaptığını savunan ve dükkanında maddi zarar meydana gele turizmci Şenol Berber, “Ana hatta yapılan çalışmadan dolayı kanalizasyon geriye bastı. Ellerinde hiçbir kroki olmadan kazı yaptılar. Ana hatta su basılması sonucu dükkanımı kanalizasyon bastı. Bütün eşyalarım gitti. Maddi zararım büyük. Her yere başvurduk ama sonuç alamadık. Kimse ilgilenmiyor. En sonunda polis çağırdım. Sorumsuzca yapılan çalışmalar sonucunda maddi hasarımız var. Turizmciyim bilgisayarım yandı. İçinde evraklarım vardı. Şikâyetçi oldum. Maddi hasarımızın karşılanmasını istiyorum” dedi.
Bina yöneticisi Çağrı Pekşen ise kanalizasyon suyu nedeniyle binanın kolonlarının da zarar görebileceğini dile getirerek, “TİSKİ ve taşeron firmanın çalışmaları var. Hattı yenilediler. Bizim binanın hattı eski kanalizasyona bağlı olduğu için burada su bastılar. Su basıldıktan sonra binanın bodrum katı, dükkanlar su altında kaldı. Maddi hasar var. Dün düzelttiler sabah geldiler yine aynısı oldu” ifadelerini kullandı.

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