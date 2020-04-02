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Su indirimi meclisten geçti

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 02.04.2020 15:43 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla il, ilçe ve belde belediye meclis toplantılarıyla il genel meclis toplantılarının geçici süreliğine ertelendiği, belirtilmiş toplantıların sadece olağanüstü gerçekleşebileceği ifade edilmişti.Lüleburgaz Belediye Meclisi, ilçede su indirimini görüşmek için olağanüstü toplanarak, su faturalarında 2 ay için yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdi.Lüleburgaz Belediye Meclisi, 2 Nisan 2020 Perşembe günü 13.00’da Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi(LYKA) Büyük Salon’da su indirimini gerçekleştirmek için olağanüstü toplandı.

Su indirimi meclisten geçti

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla il, ilçe ve belde belediye meclis toplantılarıyla il genel meclis toplantılarının geçici süreliğine ertelendiği, belirtilmiş toplantıların sadece olağanüstü gerçekleşebileceği ifade edilmişti.Lüleburgaz Belediye Meclisi, ilçede su indirimini görüşmek için olağanüstü toplanarak, su faturalarında 2 ay için yüzde 50 indirim uygulanmasına karar verdi.
Lüleburgaz Belediye Meclisi, 2 Nisan 2020 Perşembe günü 13.00’da Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi(LYKA) Büyük Salon’da su indirimini gerçekleştirmek için olağanüstü toplandı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında LYKA’ya yapılan girişlerde katılımcıların vücut ısıları ölçülerek, belediye meclis üyelerine maske ve eldiven verildi.
Toplantı öncesinde Lüleburgaz Belediye Meclisinin bazı üyelerinin tedbiri elden bırakmayarak maske ve eldivenlerini kullandığı görüldü. Açılış ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda tek gündem maddesi olan Nisan ve Mayıs ayları için yüzde 50 oranında su indirimi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Lüleburgazlı vatandaşlardan Nisan ve Mayıs aylarında katı atık bedeli, atık su bedeli ve su kullanımında yüzde 50 indirim uygulanacak.

Su indirimi meclisten geçti

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İkindi
16:54
Akşam
19:44
Yatsı
21:07

Kırklareli Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

İnci Eczanesi
Merkez
Şenay Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
Işık Eczanesi
Babaeski
Alpullu Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
Demirkoy
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