Su israfına dikkati çekmek için açık bıraktığı çeşmeyle sosyal deney yaptı

Kahramanmaraş'taki bir pastanenin işletmecisi, su israfına dikkati çekmek adına, iş yeri önünde açık bıraktığı çeşmeyi kapatanlara fıstık ezmesi ve gül hediye etti.

İşletmeci Erdal Kanbur, son dönemde barajlardaki doluluk oranlarının düşmesi üzerine su israfına dikkati çekmek için, merkez Dulkadiroğlu ilçesinde Trabzon Bulvarı'ndaki iş yerinin önünde sosyal deney yapma kararı aldı.

Kanbur, iş yeri önünde açık bıraktığı çeşmeyi kapatan vatandaşlara duyarlılıklarından dolayı fıstık ezmesi ve gül hediye etti.

Kanbur, gazetecilere, suyun idareli kullanılması gerektiğini belirterek, "Bu konuda farkındalık oluşturmak için ne yapabilirim, diye düşünerek iş yeri önündeki çeşmenin suyunu açtım. Duyarlılık göstererek, suyu kapatanlara birer hediye verdim." dedi.

Çeşmeyi kapatan vatandaşlardan Dilan Güven de, bölgeden geçerken suyun aktığı görünce israf olmasını istemediğini belirterek, "Bu nedenle çeşmeyi kapattım. Böyle bir sürprizle karşılaşacağımı da hiç beklemiyordum. Hediyeleri de görünce çok mutlu oldum." diye konuştu.

