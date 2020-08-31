YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. ’Su israfından kaçınmalıyız’’

’Su israfından kaçınmalıyız’’

KÜTAHYA HABERLERİ  | 31.08.2020 10:04 | Son Güncelleme

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Beşkarış barajından sulama yaparak üretim yapan çiftçileri, su israfı konusunda uyardı.Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Beşkarış barajının bu güne kadar yapılmasında vesile olan tüm yetkili birimlere şahsım ve çiftçimiz adına teşekkür ederim.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, Beşkarış barajından sulama yaparak üretim yapan çiftçileri, su israfı konusunda uyardı.
Koyak, yaptığı açıklamada, ’’Beşkarış barajının bu güne kadar yapılmasında vesile olan tüm yetkili birimlere şahsım ve çiftçimiz adına teşekkür ederim. Allah cümlesinden razı olsun. Barajdan sulama yapmak çok güzel ve kolay. Baraj sularının gelmediği bölgelerimiz var. Buralarda sulama yapmak zor. Çünkü sular azalıyor ve su motorlarının ayrı derdi var. Biran önce Beşkarış barajı tamamı faaliyete girmeli ve çiftçimizin derdi bitmelidir.Bizlerin bu suların kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bu gün var diyerek israf etmemek gerekir. Bir düşünelim, bu baraj suları yarın akmayacak denildiğinde sular bitti deseler ne olur. Tüm çiftçilerimizden ricamız Beşkarış barajından gelen suyu israf etmeden kullanmalarıdır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Trafik kazası 1 ölü 2 yaralı
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Devrilen tırdaki yolcu öldü
Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
Gelecek Partisi 1. Olağan Kongresi gerçekleşti
Zafer bayramının 98’inci yılı kutlandı
Zafer bayramının 98’inci yılı kutlandı
Osmangazi Meydanı’na övgü yağıyor
Osmangazi Meydanı’na övgü yağıyor

Kütahya Namaz Vakitleri 31 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:05
İkindi
16:45
Akşam
19:40
Yatsı
21:02

Kütahya Nöbetçi Eczaneler31 Ağustos Pazartesi

Horozoglu Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Tüfek Eczanesi
Simav
Hatipler Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
300 Yıllık Dibek Taşına İlgi
300 Yıllık Dibek Taşına İlgi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.