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Su kuşları yazın sulak alanların kurumasıyla Ağrı Dağı Milli Parkı'na sığınıyor

26.06.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı Dağı zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan ve kuraklıktan etkilenmeyen milli parktaki Bulakbaşı ile Karasu sazlığında beslenen kuşlar, serin havaya sahip bölgede su sıkıntısı yaşamıyor - KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban: - "Hava sıcaklığı arttıkça buradaki kuş sayısı da artacak. Çünkü etraftaki diğer sulak alanlar hava sıcaklığından dolayı kuruyor"

HÜSEYİN YILDIZ - Su kuşları yaz mevsiminde sulak alanların kurumasıyla, Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı'na sığınıyor.

Ilıman iklime sahip Iğdır'da ilkbahar mevsiminde yağışlar ve kar erimesiyle oluşan sulak alanlar, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Yaz mevsiminde havaların ısınması ve bu alanların kurumasıyla su kuşları, sulak alanlarla çevrili Ağrı Dağı Milli Parkı'na geliyor.

Ağrı Dağı zirvesindeki buzulların erimesiyle oluşan ve kuraklıktan etkilenmeyen Bulakbaşı ile Karasu sazlığında beslenen kuşlar, serin havaya sahip bölgede su sıkıntısı yaşamıyor.

- "Havaların ısınmasıyla su kuşlarının uğrak noktası oldu"

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, sıcakların etkisiyle civardaki birçok sulak alanın kuruduğunu söyledi.

Bu nedenle kuşların başka sulak alanlar tercih ettiğini aktaran Çoban, şöyle konuştu:

"Sulak alanlar, her daim su ve yiyecek bulunduran zengin alanlar. Bu nedenle yaban hayvanları bölgeyi tercih ediyor. Yaz mevsiminde hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı Iğdır'da yaban hayatı Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sulak alanlara sığınmış durumda. Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip milli parktaki sulak alanlar, Iğdır'da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle su kuşlarının uğrak noktası haline geldi."

Çoban, bahar aylarında güney yarımküreden gelen kuşların ve bölgedeki yerel hayvan türlerinin neredeyse günün tamamını sulak alanda geçirdiğini belirtti.

Bu alanlardaki kuşların aynı zamanda milli parkı üreme alanı olarak da kullandığını aktaran Çoban, "Bu sulak alanlar Ağrı Dağı'nın zirvesindeki buzullarla besleniyor. Hava sıcaklığı arttıkça buradaki kuş sayısı da artacak. Çünkü etraftaki diğer sulak alanlar hava sıcaklığından dolayı kuruyor. Ağrı Dağı'nın etrafındaki bu sulak alanlar yaban hayvanları için önemli bir bölge oluşturuyor." dedi.

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