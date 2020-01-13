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  4. Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi

Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 13.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Kırklareli’de 2020 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmaları (KOSK) gerçekleştirildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.

Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi

Kırklareli’de 2020 yılı kış ortası su kuşu sayım çalışmaları (KOSK) gerçekleştirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ve Kırklareli Şube Müdürlüğü teknik ekiplerince yürütülen KOSKS (Kış Ortası Su Kuşu Sayımı) çalışmalarının Kırklareli ayağı; uzmanlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve Kırklareli Şube Müdürlüğü’nün teknik personelinin de katılımıyla yapıldı. Kırklareli Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kış ortası su kuşu sayımlarının uzman bir ekip tarafından Marmara bölgesinde yapıldığı, tüm arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra Mayıs ayında raporların açıklanacağı belirtildi.

Su kuşu sayım çalışmaları gerçekleştirildi

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