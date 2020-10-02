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Su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması yapıldı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.10.2020 13:42 | Son Güncelleme

Bilecik Belediyesi tarafından Yediler Ormanında bulunan su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması gerçekleştirdi.Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından vatandaşların talebi doğrultusunda kenttin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriliyor.

Bilecik Belediyesi tarafından Yediler Ormanında bulunan su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması gerçekleştirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı birimler tarafından vatandaşların talebi doğrultusunda kenttin birçok noktasında çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar hakkında Bilecik Belediyesinden verilen bilgide, "Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda birçok çalışmayı gerçekleştiren ekipler, faaliyetleri kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Yamaç ve Üzümlü sokaklarında korkuluk çalışması yaptı. Gerçekleştirilen çalışma ile vatandaşlarımız özellikle kış mevsiminin olumsuzluklarından korunmuş olacak. Çalışmaları kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi Yediler Ormanı su kuyularındaki hatlarda tamirat ve bakım çalışması gerçekleştiren ekipler, şehrimizin çeşitli noktalarına konulmak üzere çöp kovası imalatını gerçekleştirmeye devam ediyor. İlimizdeki enerji ve doğal gaz kurumları tarafından yapılan çalışmalar sonucu bozulan kaldırım ve yollarda kilit parke taşı tamirlerini gerçekleştiren ekipler ayrıca vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kanalizasyon çalışmaları ile yeni abone bağlantı hizmetlerini sunuyor" denildi.

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Sabah
06:50
Öğle
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İkindi
16:11
Akşam
18:48
Yatsı
20:06

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Cuma

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Esin Eczanesi
Sogut
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