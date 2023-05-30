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Su kuyusuna düşen ineklere kurtarma operasyonu

30.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de kullanılmayan su kuyusuna düşen inekler için kurtarma operasyonu başlatıldı.

İneklerden biri telef oldu, diğeri 45 dakika süren müdahalenin ardından kurtarıldı.

Olay, Ozanlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce kaybolan İbrahim Uzun’a ait inek, merada kullanılmayan su kuyusunda bulundu. Su kuyusunda iki inek olduğu fark edildi. İbrahim Uzun’un ineğinin telef olduğu belirlenirken, diğer inek için bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından canlı inek vinç yardımıyla kullanılmayan su kuyusunun içerisinden çıkarıldı. Sahibi uzun süre suda bekleyen hayvanını sakinleştirmeye çalışırken, inek daha sonra merada kendi haline bırakıldı. Su kuyusundan cansız olarak çıkarılan hayvan ise sahibinin bilgisi dahilinde gömüldü.

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