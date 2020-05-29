YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bingöl
  4. Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

Su kuyusuna düşen yavru köpek kurtarıldı

BİNGÖL HABERLERİ  | 29.05.2020 14:55 | Son Güncelleme

Bingöl’de su kuyusunun küçük ağız kısmından içeri düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan park yanındaki su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, düşen yavru köpeği fark etti.

Bingöl’de su kuyusunun küçük ağız kısmından içeri düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan park yanındaki su kuyusundan sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, düşen yavru köpeği fark etti. Köpeği kurtaramayan vatandaşlar, durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, apart yardımı ile kuyunun küçük ağız kısmından yavru köpeği yakalayarak dışarı çıkardı.
Köpeğin, ekipler tarafından koruma altına alındığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Bir kahreden haber de Bingöl'den!Bir kahreden haber de Bingöl'den!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bingöl Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:02
Sabah
04:49
Öğle
12:20
İkindi
16:15
Akşam
19:42
Yatsı
21:21

Bingöl Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Derman Eczanesi
Merkez
Mavi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Genc
Hayat Eczanesi
Karliova
Şifa Eczanesi
Solhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Vefa grupları ilçelerde de çalışmalara aralıksız devam ediyor

Vefa grupları ilçelerde de çalışmalara aralıksız devam ediyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.