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ŞÜ öğrencileri "soryaz" bitkisinden 14 çeşit yemeği Diyarbakır'daki fuara hazırlıyor

23.03.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Taner Nur: - "Amacımız bölgenin kültürel mirasını teşkil eden soryaz gibi bitkileri halkın tüketimine sunmak"

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin, bölgede yetişen "soryaz" bitkisinden hazırlayacakları 14 çeşit yemek ve tatlı, Diyarbakır'da yarın ziyarete açılacak "1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı"nda beğeniye sunulacak.

Üniversitenin Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerince soryaz bitkisinden hazırlanan 14 çeşit yemek ve tatlı ilk olarak öğretim üyelerinin beğenisine sunuldu.

Mutfak Sanatları Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aysel Ercan İştin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın biyoçeşitlilik ve endemik türler açısından zengin bir potansiyele sahip olduğunu, bunu da mutfakta çeşitli ürünler ortaya koyarak değerlendirmek istediklerini söyledi.

İştin, bölümde 120 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, son yıllarda mutfak sanatına ilginin yüksek olduğunu ifade etti.

- "Amacımız bu bitkileri tüketime sunmak"

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Taner Nur da, Diyarbakır'da yarın açılacak fuarda kentin soryaz bitkisinden hazırlanan 14 çeşit yemeğini sunacaklarını dile getirerek, "Amacımız bu bitkileri ekonomiye katmak, bölgenin kültürel mirasını teşkil soryaz gibi bitkileri halkın tüketimine sunmak. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Öğrencilerden Nurullah Dereli, bölgede yetişen ve genellikle halk tarafından salamura olarak kullanılan soryaz bitkisini mutfakta birbirinden lezzetli tatlara dönüştürdüklerini belirtti.

Hazırladıkları bu lezzetleri Diyarbakır'daki fuarda sergileyecek olmaktan mutluluk duyduklarını anlatan Dereli, "Kentte yetişen endemik bitkileri yemeklerde kullanıp, beğeniye sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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