Su sayacını çalan hırsız, binayı terk etmeden önce yerleri sildi

Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan hırsızlık anları pes artık dedirtti. Girdiği apartmanın su sayacını büyük bir soğukkanlılıkla söken, sonrasında da akan suyu bezle silen hırsızın rahatlığı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Keşan’da İspat Camii Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda 21 Aralık Pazartesi günü yaşandı.

Bina içindeki güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülere göre, saat 17.00 sıralarında dış kapıdan içeri giren hırsız, ilk önce merdiven altına bulunan su sayacına yöneldi. Bir süre etrafı gözleyen şahıs, tüm binanın suyunun geçtiği su sayacını sökmeye başladı.

Bir taraftan sayacı sökerken, diğer yandan binaya giren çıkanı kontrol eden hırsız, zorlanmadan aldığı sayacı çıkarırken, sayacın içinde bulunduğu bölmeyi de işi bitince bulduğu gibi kapattı.

Olay yerinden ayrılmadan önce söküm işlemi sırasında zemine akan suyu, orada bulunan bezle silmeyi de hırsızın ihmal etmemesi dikkatlerden kaçmazken, söktüğü parçayı montunun cebine atan ve o sırada olan her şeyi an be kaydeden güvenlik kamerasını fark etmeyen şahıs, bezini de alarak binayı terk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.