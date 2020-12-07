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Su sayaçlarına don uyarısı

MALATYA HABERLERİ  | 07.12.2020 17:25 | Son Güncelleme

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin başlaması ile birlikte abonelerini, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği kaydederek, abonelerin sayaçlarını ve su tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini belirtti.

Su sayaçlarına don uyarısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kış mevsiminin başlaması ile birlikte abonelerini, su sayaçlarının donma riskine karşı önlem almaları konusunda uyardı.
MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, kış aylarının gelmesiyle birlikte soğuk havaların kendisini iyice hissettirdiği kaydederek, abonelerin sayaçlarını ve su tesisatlarını iyi korumaları gerektiğini belirtti. Karataş, “Açıkta bulunan su tesisatları donma tehlikesine karşı koruma altına alınmalı ya da izole edilmelidir. Abonelerimiz, donan sayaç ve tesisatlara sıcak su dökerek veya ateş tutarak açmaya çalışması, su tesisatlarının patlamasına, maddi hasarın artmasına neden olmaktadır. Sayaçlar kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkı bir şekilde sarılmalı, ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulmalıdır. Sayaç donmaları, sayaç bağlantıları ile vanalardan su sızmasına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuğa karşı hassas olan sayaçlar donarak kullanılamaz hale gelebilirler. Abonelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için su sayaçlarını uygun bir yöntemle koruma altına almalarını tavsiye ediyoruz. Donma olayının yaşanması durumunda abonelerimiz sayaca müdahalede etmeden, abone numaraları ile birlikte Alo 185 Çağrı Merkezimizi veya 0422 377 74 44 no’lu telefon numarasından kurumumuzu arayarak yardım isteyebilirler” dedi.

Su sayaçlarına don uyarısı

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