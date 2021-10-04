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Su seviyesi yükselen Yarışlı Gölü'nde kuş popülasyonu da arttı

04.10.2021 17:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Su seviyesi yükselen Yarışlı Gölü'nde kuş popülasyonu da arttı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Yarışlı Gölü'ne gelen göçmen kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü ekibince havadan görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurak geçen yaz mevsiminde su seviyesi bitme noktasına gelen göl, sonbaharda kaynak sularının artmasıyla tekrardan su tutmaya başladı.

Yaban hayatının takibi ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında, Yarışlı Gölü'ndeki güncel su kuşu popülasyonunun tespiti yapılarak, su artışının su kuşu popülasyonunun da artmasını sağladığı gözlendi.

Her yıl flamingo başta olmak üzere birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'ne şu sıralar gelen binlerce angıt, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun ördekleriyle çeşitli su kuşları havadan görüntülendi.

Envanter çalışmalarında ve literatür araştırmalarında göl havzasında 141 kuş türü belirlendi.

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