YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Su sızıntısı yüzünden komşusuna 5 el ateş eden şüpheliye müebbet hapis talebi

Su sızıntısı yüzünden komşusuna 5 el ateş eden şüpheliye müebbet hapis talebi

İHA İHA
27.03.2024 10:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te lüks bir sitede oturan komşular arasında ‘su sızıntısı’ yüzünden tartışma çıktı.

Su sızıntısı yüzünden komşusuna 5 el ateş eden şüpheliye müebbet hapis talebi

Üst komşusunun kapısına dayanıp 5 el ateş eden şahıs hakkında, ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Pendik’te bulunan lüks bir sitede oturan Ahmet Akdemir’in (35) dairesinden alt kat komşusu Kürşat Aktaş’ın (47) dairesine banyodan su sızdığı gerekçesiyle ikili arasında bir süredir sorun yaşanıyordu. 23 Haziran 2023 tarihinde yeniden aralarında tartışma yaşanması üzerine ruhsatsız silahını yanına alan Aktaş, Akdemir’in dairesine çıktı. Ahmet Akdemir, kapıyı açtığı esnada komşusu tarafından kendisine 5 el ateş edildi. Hastaneye kaldırılan Akdemir’in vücudunda kırıklar olduğu ve hayat fonksiyonlarını ağır derecede etkilediği anlaşıldı. Olayın ardından gözaltına alınan Kürşat Aktaş ifadesinde, olay öncesinde Ahmet Akdemir ile yaptığı telefon görüşmesinde Akdemir’in kendisine hakaret ettiğini, kapısına gittiğinde komşusunun boğazına yapışıp darp ettiğini anlatarak kendisini korumak için ateş ettiğini söyledi. Ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Kürşat Aktaş hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. ’Ruhsatsız ateşli silahlarla mermi taşıma veya bulundurma’ suçundan ise bir yıldan üç yıla kadar hapsi talep edildi.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldıÇanakkale'de karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Kayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındıKayseri'de evinde fosil ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
Bingöl’de 18,5 kilo toz esrar ele geçirildiBingöl’de 18,5 kilo toz esrar ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Pendik

İstanbul Namaz Vakitleri 27 Mart Çarşamba

İmsak
05:22
Sabah
06:49
Öğle
13:14
İkindi
16:44
Akşam
19:30
Yatsı
20:51
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.