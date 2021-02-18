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Su tasarrufuna dikkat çekilen yarışmada ödüller verildi

18.02.2021 19:22 | Son Güncelleme:
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Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlendiği ‘Suyu Tasarruflu Kullanıyorum, Geleceğe Güvenle Bakıyorum’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.Ödül törenine eşi Esra Masatlı ile birlikte katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Unutmayalım ki su kaynaklarında sadece insanların değil diğer canlıların da hakkı vardır.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlendiği ‘Suyu Tasarruflu Kullanıyorum, Geleceğe Güvenle Bakıyorum’ konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Ödül törenine eşi Esra Masatlı ile birlikte katılan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Unutmayalım ki su kaynaklarında sadece insanların değil diğer canlıların da hakkı vardır. Öğrencilerimiz bu yarışma vesilesiyle hem sanatsal yönlerini geliştirmekte, hem de konu hakkında araştırmalar yaparak farkındalıkları artmaktadır” dedi.
Tüm canlıların hayatlarını devam ettirmek için suya ihtiyaç duyduklarına değinen Vali Masatlı, “Dünyada son yüzyılda şehirlerde artan nüfus, küresel ısınma ve sanayileşme sebebiyle su talebi artmış ve bu durum temiz içme suyu kaynakları üzerinde baskı oluşturmuştur. Bu riski azaltmanın yolu mevcut kaynakların verimli kullanılmasından ve bilinçli bir su yönetiminden geçmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, su israfının önlemesi için toplumsal duyarlılık oluşturmaktır. Bir şeyin gereğinden fazla kullanılması bizim inancımızda ve geleneğimizde yoktur. Peygamber Efendimiz (SAV) bir Hadis-i Şerifinde ‘Akan su kenarında da abdest alacak olsan suyu israf etme.” buyurmuştur. Bizler de bu bilinçle hareket etmeli ve sahip olduğumuz doğal kaynaklardan gelecek nesillerin de hakkı olduğunu bilerek hareket etmeliyiz” diye konuştu.
2020 yılı sonbaharından itibaren ülke genelinde olduğu gibi Amasya’da da ortalamanın çok çok altında bir yağış gerçekleştiğini hatırlatan Masatlı, “Kuraklık tehdidiyle karşılaşmamak için bizler de çeşitli tedbirleri hayata geçirdik. Bu yıl su tüketiminin büyük bir kısmını oluşturan tarım sektöründe, sulama ihtiyacı daha az olan ürünlerin ekimini teşvik edeceğiz. Yine su kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanmak adına İl Özel İdaremizin sulama yatırımlarını 4 kat arttırıyoruz. Bu süreçte devletin alacağı tedbirlerin yanı sıra halkımızın da duyarlı olması gerekmektedir. Pandemi sürecinde vatandaşlarımızın hijyen konusunda daha özenli davrandıklarını biliyoruz. Bu durum su kullanımını arttırmaktadır. Muhakkak, koronavirüsten korunmak için hijyen çok önemlidir. Kişisel hijyene dikkat edelim, ancak su tasarrufunu da ihmal etmeyelim. Suyumuzu tasarruflu kullanarak daha az yağış almanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Bugün koruyacağımız her damla, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı su tasarrufu konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.
Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun da yarışmaya katılan ve eserleri sergilenen tüm öğrencilere teşekkür etti.

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