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Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

20.02.2022 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kadın Milli Takımı, organizasyondaki 3. maçında İsviçre'ye yenildi

Türkiye Su Topu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İsviçre'ye mağlup oldu.

Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki elemelerin 3. maçında İsviçre'ye 8-5 kaybeden Türkiye Su Topu Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki son maçını yarın Sırbistan ile yapacak.

Türkiye, gruptaki ilk maçında Belçika'yı 23-9 mağlup ederken ikinci karşılaşmada Yunanistan'a 25-7 kaybetmişti.

2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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