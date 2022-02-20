Su topu: 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Türkiye Su Topu Kadın Milli Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde İsviçre'ye mağlup oldu.
Su Topu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'daki elemelerin 3. maçında İsviçre'ye 8-5 kaybeden Türkiye Su Topu Kadın Milli Takımı, B Grubu'ndaki son maçını yarın Sırbistan ile yapacak.
Türkiye, gruptaki ilk maçında Belçika'yı 23-9 mağlup ederken ikinci karşılaşmada Yunanistan'a 25-7 kaybetmişti.
2022 Su Topu Avrupa Şampiyonası, Hırvatistan'da 27 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde yapılacak.
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