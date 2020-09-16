Su ürünleri av sezonu açıldı

Adana’nın Karataş ilçesinde, su ürünleri av sezonunun açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, milletvekilleri, kent protokolü, balıkçılar, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin yöneticileri ile Karataşlıların katıldığı törende, “Haydi rastgele. Vira Bismillah” denildi.

Törende konuşan Başkan Karalar, balıkçıların dünyanın en zor işlerinden birini yaptığını belirterek, “Balıkçı emekçileri bizleri faydalı, güzel besinlerle buluşturuyor. Vira Bismillah ve rastgele. Şansınız, ekmeğiniz bol olur, bu sene tutacağınız balık geçen seneye oranla katlanır inşallah. Böylece insanlarımızı faydalı besin tüketme noktasında teşvik edersiniz. Esasında Türkiye’de, özellikle güneyde etçi bir toplum olduğumuz için hala balık yeteri kadar tüketilmiyor. Bunun değişmesi, balığın daha fazla tüketilmesi için insanlarımızı teşvik etmemiz lazım. Buna öncülük etmemiz gerek” dedi.

"Sahillerimiz kabuk değiştirecek"

Adana dışındayken, Adana’nın denizinden bahsettiklerinde, çoğu insanın ‘Adana’da deniz mi var?’ diye sorduğunu hatırlatan Başkan Zeydan Karalar, “Oysa Adana’nın sahilleri gerçekten dünyanın en güzel sahilleri arasında. Uzun ve sağlıklı kumsallar, turizm için çok cazibeli bir hale getirilebilir. Çok kimsenin bilmediği, benim de belediye başkanı olduktan sonra farkına vardığım; Ceyhan’da da denize açılan bir yerimiz var. Yani Adana’nın üç yerinde olağanüstü sağlıklı deniz ve sağlıklı kum olan sahile açılan bölgelerimiz mevcut. Ne yazık ki uzun süre buralar kabuğunu kıramadı, turizm pastasından payını alamadı. Ama inanıyorum ki bundan sonra valimizin de desteğiyle buralar hızla kabuk değiştirecek. Hem istihdam açısından hem gelişim açısından hem besin açısından hem de turizm bölgesi olması açısından kabuğunu kırmalı” diye konuştu.