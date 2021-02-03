Su ürünleri perakende satış yerleri denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından su ürünleri perakende satış yerlerinin kontrol ve denetimleri yapıldı.

Su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakların yeniden düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe giren kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerle sağlıksız gıdaların kullanımının önüne geçildi. Su ürünleri kanununda yapılan değişiklik hakkında perakende satış yerleri bilgilendirildi. Iğdır’da perakende balık satışı yapılan işletme ve marketlerde, zaman yasağı ve asgari boy limitlerine uygunluk yönünden denetim yapıldı. Denetim ve kontrol faaliyetlerin perakende satış yerlerinde avlanma sezonu boyunca devam edeceği açıklandı.



