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Su ürünleri yetiştiricilerine işlenmiş ürün desteği

SAMSUN HABERLERİ  | 27.05.2020 17:13 | Son Güncelleme

İşledikleri su ürünlerini paketleyerek zincir marketlere satan üreticilere kilogram başına 2 TL destek verilecek.Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam 2020 yılında yapılacak olan tarımsal desteklemeler kapsamında yer alan su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilave olarak, işlenmiş su ürünlerinin desteklenmesine ilişkin kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İşledikleri su ürünlerini paketleyerek zincir marketlere satan üreticilere kilogram başına 2 TL destek verilecek.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam 2020 yılında yapılacak olan tarımsal desteklemeler kapsamında yer alan su ürünleri yetiştiriciliği desteklemelerine ilave olarak, işlenmiş su ürünlerinin desteklenmesine ilişkin kararın bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu. Konu ile ilgili açıklama yapan Sağlam, “Su ürünleri yetiştiricilik belgesi sahibi üreticilerimizin ürünlerinin raf ömrünü uzatmak, süpermarketler aracılığıyla tüketicilerin balığa kolayca ulaşmasını sağlamak ve ülkemiz dondurulmuş su ürünleri ithalatını azaltmak amacıyla, ürünlerini Bakanlığımızdan onaylı işleme ve değerlendirme tesislerinde dondurulmuş, soğutulmuş halde işleyip paketleyerek sadece iç piyasada tüketilmek üzere zincir marketlere faturalı olarak satan üreticilerimize 100 bin kilograma kadar (100 bin kg dahil) ilave kilogram başına 2 TL destek verilmesinin sektörümüz açısından faydalı olacağı düşünülmüştür. Uygulamanın, dünya ortalamasının yaklaşık üçte biri oranında olan ülkemizdeki kişi başı balık tüketimi miktarının artırılması ve Kovid-19 pandemisi nedeniyle üreticinin elinde kalan balıkların satışına katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir” dedi.
Bakanlığın her zaman üreticilerin yanında olduğunu vurgulayan İbrahim Sağlam desteklemeye ilişkin usul ve esasların bakanlık tarafından çıkarılacak tebliğ ile belirleneceğini ve tebliğin yayımlanmasına müteakip üreticilerin başvurularının değerlendirileceğini de ifade ederek, kararın yetiştiricilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

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