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"Su zamları kabul edilebilir bir zam değil"

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.07.2020 10:33 | Son Güncelleme

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel; son dönemde gelen su faturaları ile ilgili olarak; "Suyla ilgili vatandaşın sesini duyun.

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Kazım Yücel; son dönemde gelen su faturaları ile ilgili olarak; "Suyla ilgili vatandaşın sesini duyun. Su zamları kabul edilebilir bir zam değil. Geldiğimiz noktada su faturaları ödenebilir bir noktada değil. Lütfen işi ciddiye alın" ifadelerini kullandı.
Su faturalarının ödenebilir bir noktada olmadığını kaydeden Yücel; tek kişinin yaşadığı bir meskene 302 TL su faturası geldiğini belirtti. Yetkililerin gelinen son durumu ciddiye almaları gerektiğini vurgulayan Yücel; "Kazım Yücel; “Nereden nereye geldik. Bir dönemin bir belediye başkanı Kayseri’de seçim kazanmak için ‘suya para mı olur, Allah’ın suyuna para mı verilir’ demişti. Hakikaten öyle bir duruma geldik ki artık suya para ödemiyoruz, maaşımızın neredeyse 6’da birini ödüyoruz. Elektriğe, suya, doğalgaza ödüyoruz, gıdaya neredeyse paramız kalmıyor. Kira ödemek mi? Hesaplarda yok. Konu su olmasa diyeceğiz ki ‘acaba mı’? Ama yıllardır bu topraklarda suya para olmazdı. Bugün suya para olmalı, bir hizmet bedeli olmalı. Hizmet bedeli, bir asgari ücretin 6’da birine tekabül etmemeli. Bir teyzemiz arıyor beni, ‘Yavrum ben tek kişiyim, 302 TL su parası geldi. Bunu dile getirecek kimse yok mu?’ diyor. İnanın vicdanım sızladı. Bu Kayseri’de ‘suya para mı olur’dan vazgeçtik, olsun. 50, 60, 70 TL ödeyen ailelerimiz var. Bugün gelen faturalarımız nedir? 200, 280, 300 TL yapmayın, bunlar mesken. Bunların üzerinde samimiyetle çalışmamız lazım. Bilmem ben KASKİ’de kaç kişi çalıştırıyorsunuz, ne kadar insan istihdam ediyorsunuz. Bedava olan Kayseri’nin suyunu sadece işçilik veya masraflar üzerine koyuyoruz demeyle bir aileye 300 TL fatura gönderilebilir mi? Bu hangi vicdan? Bunların üzerinde durmalıyız. ‘Pandemi döneminde yapılan zammı erteleyelim’ dedik. Erteledik. Bugün vatandaşlarımız feryat ediyor. Sosyal medyalarda görmüyor musunuz? Her biri eline fatura almış sallıyor, inanamıyor. Yapmayın değerli yetkililer, yapmayın KASKİ’nin genel müdürü. Bu zamlar vatandaşın kaldırabileceği zamlar değil. Vatandaş ödeyemiyor. Su faturasını ödeyemeyen bir şehir düşünebiliyor musunuz? Kayseri’nin hakkı mıdır bu? Bu vatandaşlar size zam yapın diye oy vermedi, bizi daha iyi kollayın diye verdi. KASKİ genel müdürü, büyükşehir belediye başkanı; bu işi ciddiye almazsanız, Kayseri’de suda çok ciddi rahatsızlık var. Vatandaşlar bırakın gelen faturayı konuşmayı, ödeyemiyorlar. Yarın keseceksiniz, açmak için de 43 TL daha isteyeceksiniz. Yapmayın, en temel hakkımız olan suyu kesemezsiniz. Kestirmeyiz, kesmeyin de. Pandemi döneminde en önemli şey suydu, birçok şehirde yüzde 50 indirim yapıldı, bizim şehrimizde sadece yapılan zam geri kaldırıldı. Biz de muhalefet olarak nezaketlice bu konuları dile getirdik ama bugün bu nezaketi bir kenara koyuyoruz. Suyla ilgili vatandaşın sesini duyun. Su zamları kabul edilebilir bir zam değil. Geldiğimiz noktada su faturaları ödenebilir bir noktada değil. Lütfen işi ciddiye alın" ifadelerini kullandı.

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