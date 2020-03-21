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“Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü” iptal edildi

MUĞLA HABERLERİ  | 21.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Milas’ta TEMA Vakfı öncülüğünde Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan yürüyüş etkinliği iptal edildi.Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde TEMA Vakfı tarafından bu yıl dördüncü kez “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü” düzenlenecekti.

Milas’ta TEMA Vakfı öncülüğünde Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenmesi planlanan yürüyüş etkinliği iptal edildi.
Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde TEMA Vakfı tarafından bu yıl dördüncü kez “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü” düzenlenecekti. 22 Nisan Pazar günü saat 9’da Atapark’tan başlayacak olan yürüyüş Barış Caddesi, Dr. Mete Ersoy Caddesi, Menteş Mahallesi, Akgedik Barajı’nda sona erip, barajda verilen molanın ardından barajdan sembolik olarak alınan su 3 bin yıllık Yusufca Yolu Hayırseverler Köprüsünden, Su Kemerleri Caddesi, Baltalı Kapı’dan getirilerek Hekatomnos Mezar Anıtı’ndaki sunağa dökülecekti.
Yazılı bir açıklama yaparak etkinliğin iptalini duyuran TEMA Vakfı Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz, “2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs salgını dünyada hızla yayılmakta. Resmi makamlar tarafından tavsiye edilen önleyici tedbirler kapsamında bildiğiniz gibi Mayıs ayı başına kadar planlanan Bölgesel Gönüllü Toplantılarını, Uyum Eğitimini ve Ağaç Kardeşliği Fidan Dikim etkinliğini tüm gönüllülerimizin sağlıklarını düşünerek ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Konuyla ilgili alınan koruma ve kontrol tedbirleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı da ülke genelindeki tüm okulların 16 Mart’tan itibaren 30 Mart tarihine kadar iki hafta süreyle tatil edilmesine karar verdi. Bu doğrultuda okullarda gerçekleştirmeyi planladığımız sınıf içi proje uygulamaları olan ‘Evimiz Dünya, Sıfır Atık, Yerküreye Saygı: İklimi Koru, Ağaç Kardeşliği, Arılar Varsa Yarınlar Var, Fıstığımız Bol Olsun’u ve farkındalık amacıyla okullarda gerçekleştireceğimiz seminer, etkinlik, sunum gibi çalışmaları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların açılmasına ilişkin yapılacak yeni açıklamaya kadar ertelemiş bulunuyoruz” dedi.
AB Sivil Toplum Diyaloğunu Geliştirme Hibe Programı kapsamında yürütmekte oldukları Nehir Havza Yönetimi Projesinin bir faaliyeti olan Dünya Su Günü etkinlikleri yürüyüşlerinin de Korona Virüs nedeniyle iptal edildiğini ifade eden Nergiz, “yürüyüş, stant, su varlığı inceleme gezileri, okul sunumları ve kısa süreli etkinlikler daha sonra belirlenecek olan ileri bir tarihe ertelendi” dedi.

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