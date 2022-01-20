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Suadiye açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

20.01.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suadiye açıklarında arızalanan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Suadiye açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Suadiye açıklarında makine arızası yapan ve içinde 4 kişi bulunan tekne, KEGM-4 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Bostancı'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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