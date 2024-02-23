MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şu an cezaevinde olan Dilan Polat'tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti

Şu an cezaevinde olan Dilan Polat'tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.02.2024 16:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara para aklama suçlamasıyla cezaevinde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat‘ın Instagram hesabından 4 ay sonra ilk kez bir paylaşım yapıldı. Paylaşıma “Geciken adalet, adalet değildir” notu yazıldı.

Şu an cezaevinde olan Dilan Polat'tan aylar sonra ilk paylaşım! Tek cümlelik söz dikkat çekti

Fenomen Dilan Polat ve Engin Polat bir süredir çeşitli suçlardan dolayı tutuklu bulunuyorlar.

dilan polat4

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan fenomen Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında tutukluluğun devamı kararı verilmişti.

'GECİKEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR'

Dava devam ederken, cezaevindeki Dilan Polat’ın sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

dilan 1

Dilan Polat’ın hesabından 4 ay sonra bir gönderi yayınlandı. Dilan Polat ile Engin Polat’ın yan yana oluğu bir fotoğraf paylaşıldı.

dilan polat9

Fotoğrafın altına ise “Geciken adalet, adalet değildir” cümlesi yazıldı ve #DilanPolatYalnızDeğildir başlıklı etiket yer aldı.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel ilişki itirafı şoke etti! "Kocam bir kereliğine..." Cinsel ilişki itirafı şoke etti! "Kocam bir kereliğine..."
İtirafı ağızları açık bıraktı! 'Kocamı çıplak görmek...' İtirafı ağızları açık bıraktı! 'Kocamı çıplak görmek...'
Gözlüklerinin fiyatı dudak uçuklattı!Gözlüklerinin fiyatı dudak uçuklattı!
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray'ı eleyen S. Prag'a kura şoku! 'İyi ki yenilmişiz'

Galatasaray'ı eleyen S. Prag'a kura şoku! 'İyi ki yenilmişiz'

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Kurum'a desteğini açıkça ilan eden Çiller'e İmamoğlu'ndan sert yanıt: Onun arazisine ballı börek imar çıkardı

Kurum'a desteğini açıkça ilan eden Çiller'e İmamoğlu'ndan sert yanıt: Onun arazisine ballı börek imar çıkardı

Yer: Ümraniye... Sitede vahşet! Dini nikahlı eşini ve iki kızını öldürdü

Yer: Ümraniye... Sitede vahşet! Dini nikahlı eşini ve iki kızını öldürdü

Bursa'da korkutan deprem!

Bursa'da korkutan deprem!

F.Bahçe'den kura yorumu: Şanssızlık...

F.Bahçe'den kura yorumu: Şanssızlık...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.