Suat Kaya, Serik Belediyespor’un teknik direktörü oldu

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Galatasaray ve Türk Milli Futbol takımının efsane oyuncularından Suat Kaya’yı, takımın teknik direktörlüğüne getirdi.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor Kulübü, Kırbıyık Holding sponsorluğunda holdingin yönetim binasında gerçekleşen törenle Galatasaray Spor Kulübü ve Türk Milli Futbol takımında top koşturmuş başarılı futbolcu Suat Kaya’yı takımın teknik direktörlüğüne getirildi. Son dönemde spora yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettiren iş adamı Şahin Kırbıyık, holding binasında gerçekleştirilen toplantıda, belirledikleri hedeflere adım adım ulaşacaklarının altınızı çizerken takımın teknik direktörlüğüne getirilen Suat Kaya, büyük hedefleri olan insanlarla bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirtti.

Şahin Kırbıyık: “Serik’i güçlü bir takım haline getirme hedefindeyiz”

Kırbıyık Holding yönetim kurulu binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Şahin Kırbıyık, “İş hayatının içerisinde spor ile yakından ilgileniyoruz. Bulunduğumuz bölgede sponsorluk desteği veriyoruz. Sayın Suat hocam ve ekibiyle anlaşma yaptık. İnşallah yakında 7 tane futbolcu transfer hedefimiz var. Serik’i güçlü bir takım haline getirme hedefindeyiz. Spor camiasına hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.