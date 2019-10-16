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Ozan Kabak için asker selamı açıklaması!

ALMANYA HABERLERİ  | 16.10.2019 19:26 | Son Güncelleme

Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak için, takım arkadaşı Suat Serdar'dan asker selamı açıklaması geldi. Geçtiğimiz günlerde Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar, Ozan Kabak'ın asker selamı vermesiyle ilgili olarak 'medyanın abartması' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi reddederek Almanya Milli Takımı'nı seçen Suat Serdar, Schalke'nin Ozan Kabak ile ilgili yaptığı "Asker selamı" açıklamasının üzerine konuştu.

Ozan Kabak'ı uzun süredir tanıdığını söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Hepimiz savaşa karşıyız, Ozan Kabak da öyle. Asker selamına katılmış olabilir ancak onu uzun süredir tanıyorum. Takımımız da onun savaşa karşı olduğunu bilir. Yaptığı hareket de o amaçla değil, medya abartıyor" ifadelerini kullandı.

SCHALKE'NİN OZAN KABAK AÇIKLAMASI

Schalke'nin Kicker'e yaptığı açıklamasında, Arnavutluk ve Fransa maçı sonrasında Asker Selamı yapan Ozan Kabak ile konuşulacağı ve bunu yapmaması isteneceği belirtilirken, "Ozan Kabak ile kendi aramızda konuşacağız ve bu konuyu kapatacağız. Schalke 04, Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili sembolik hareketlerden kendini uzak tutuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
schalke 04 Ozan Kabak Suat Serdar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen git nazi selamı var senin üstüne vazife değil böyle şeyler
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