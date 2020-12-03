Şube başkanına onur ödülü

Samsun’un Bafra ilçesinde “3 Aralık Engelliler Günü”nde Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal’a satranç onur ödülü verildi.

Satranç Samsun İl Temsilciliği tarafından her yıl verilen satranç onur ödülü bu yıl 3 Aralık Engelliler Günü sebebi ile milli formayı giymiş Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şube Başkanı Recep Köksal’a İl Temsilcisi Duran Karaköse tarafından verildi.

Satranç Samsun İl Temsilcisi Karaköse,"Recep Başkanımın Samsun il birincilikleri bulunuyor. Ayrıca kendisi milli formayı giyerek Dünya Engelliler Satranç Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil etti. Kendisine satranç hayatında başarılar dilerim” dedi.

Recep Köksal ise, “Bu ödülü 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde almak beni çok mutlu etti. Kendimi bildim bileli satranç sporu ile ilgileniyorum. Aslında satranç benim için bir tutku, olmazsa olmazım. Umarım ileriki yıllarda ülkemi olimpiyatlarda temsil eder ve madalya kazandırırım” diye konuştu.

