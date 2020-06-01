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SUBÜ, bilgisayar laboratuvarlarını öğrencilere açıyor

SAKARYA HABERLERİ  | 01.06.2020 15:29 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), farklı üniversitelerde uzaktan öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik olarak, dönem sonu sınavlarında sağlıklı İnternet bağlantı ortamı sağlamak için merkez ve ilçe kampüslerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını açıyor.Bu kapsamda üniversitenin web sayfası subu.edu.tr duyurular kısmında bulunan formu doldurarak rezervasyon yapan üniversite öğrencileri, SUBÜ Bilgisayar Laboratuvarları imkanlarından faydalanabilecekler.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), farklı üniversitelerde uzaktan öğrenim gören tüm öğrencilere yönelik olarak, dönem sonu sınavlarında sağlıklı İnternet bağlantı ortamı sağlamak için merkez ve ilçe kampüslerinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarını açıyor.
Bu kapsamda üniversitenin web sayfası subu.edu.tr duyurular kısmında bulunan formu doldurarak rezervasyon yapan üniversite öğrencileri, SUBÜ Bilgisayar Laboratuvarları imkanlarından faydalanabilecekler. Korona virüs salgını nedeniyle tüm üniversitelerde dersler, dijital imkanlar kullanılarak uzaktan eğitim ile yapılmaya başlanmıştı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) derslerin yanında 2019-2020 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında final sınavlarının da uzaktan öğretim yoluyla yapılmasına karar verdi. Gerek güvenli ve hızlı internet gerekse bilgisayar imkanları sınırlı olan Sakarya ili ve ilçelerinde ikamet eden SUBÜ ya da diğer üniversite öğrencilerinin bu sınavlara sorunsuz bir şekilde girebilmelerine olanak sağlamak amacıyla, SUBÜ Merkez Kampüsteki 2 adet bilgisayar laboratuvarı ile ilçe kampüslerindeki bilgisayar laboratuvarları kullanıma açılıyor.
SUBÜ senatosu yaptığı toplantıda öğrencilerin bu laboratuvarları kullanırken korona virüs kapsamında olası bulaşmaları önlemek amacıyla alınacak önlemleri belirledi. Bu kapsamda öğrenciler bilgisayar laboratuvarlarından sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturum şeklinde yaralanabilecek. Oturumlar arasında bilgisayar laboratuvarları dezenfekte edilecek ve havalandırılacak. Sosyal mesafenin korunması amacıyla bilgisayar laboratuvarlarında aralıklı oturma düzeninde, iki kişi arasındaki mesafe en az 1 buçuk metre olacak şekilde düzenlenerek, mevcut bilgisayarların yarısı kullanıma açılacak. Bilgisayar laboratuvarlarının girişinde el dezenfektanı bulundurulacak ve öğrencilere maske temin edilecek. Bina girişlerinde ayrıca öğrencilerin vücut sıcaklığı ölçülecek ve ateşi normal seviyenin üzerinde olanlar bilgisayar laboratuvarlarına alınmayacak.

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