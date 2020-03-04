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SUBÜ bünyesinde tam donanımlı afet ekibi kurulacak

SAKARYA HABERLERİ  | 04.03.2020 18:32 | Son Güncelleme

SUBÜ Rektör Yardımcısı Çağlar üniversite bünyesinde tam donanımlı bir müdahale ekibi kuracaklarını açıkladı.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleşen etkinliğe katıldı.

SUBÜ Rektör Yardımcısı Çağlar üniversite bünyesinde tam donanımlı bir müdahale ekibi kuracaklarını açıkladı.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Doğal Afet Arama Kurtarma ve İlk Yardım Öğrenci Topluluğu 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleşen etkinliğe katıldı. Sakarya Üniversitesi helikopter pistinde düzenlenen, SAÜ Doğal Afetler ve Yönetimi Öğrenci Topluluğu’nun da yer aldığı etkinliğe SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, SUBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan ve Prof. Dr. Naci Çağlar ile SUBÜ Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAMER) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Osman Kırtel katıldı. Etkinlikte yüksekten tahliye tatbikatı, depremde kullanılacak araç ve gereçlerin tanıtımı, arama ve kurtarma köpeği ile tatbikat ve AFAD gönüllülük çalışmaları gerçekleştirildi.
SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite bünyesinde öğrencilerden oluşan tam donanımlı bir müdahale ekibi kurmak için eğitimlere yakın bir zamanda başlayacaklarını ifade ederek, “Kuracağımız bu ekip bir deprem durumuna karşı tetikte olacak. Ekibimize doğal afet, ilk yardım, arama kurtarma ve yangın eğitimleri vereceğiz. Akademik personellerimiz arasından da bir ekip oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca vatandaşlarımızı bilgilendirmek için seminer ve konferanslar düzenleyeceğiz” diye konuştu.

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