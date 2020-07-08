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SUBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol

SAKARYA HABERLERİ  | 08.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

SUBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülüğe dayalı ve sportif faaliyetlerini geliştirmek için protokol imzalandı.

SUBÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında öğrenciler ile akademik ve idari personelin eğitsel, kültürel, gönüllülüğe dayalı ve sportif faaliyetlerini geliştirmek için protokol imzalandı. Protokol gereği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından SUBÜ’de Genç Ofis kurulacak.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında Gençlik Ofisi Kültür, Sanat, Spor, Eğitim İş Birliği Protokolü gerçekleştirildi. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy tarafından imzalanan protokol ile SUBÜ öğrencileriyle akademik ve idari personellerinin eğitsel, kültürel, gönüllülüğe dayalı ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.
Yapılan protokolün üniversite ortamını paylaşan tüm bireyler için önemli olduğunun altını çizen SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İş birliği ile yapılan faaliyetler bereketli oluyor. Ayrıca üniversitelerin topluma hizmet gibi bir boyutu da var. Sosyal sorumluluğun ve gönüllülük algısının güçlenmesi için odaklanılan yelpazeyi biraz daha genişleterek hayatın farklı noktalarına da eğilmek gerekiyor. Protokol gereği il müdürlüğümüz tarafından üniversitemizde kurulacak Genç Ofis’in buna büyük katkı sağlayacağına; öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve idari personellerimizin uğrak noktalarından birisi olacağına inanıyorum” dedi.
Üniversitelerin büyük bir genç popülasyon kaynağı olduğunu söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, “Hayata adım atmak için son aşamada olan bu gençlerimizin yükseköğrenim süresince almış oldukları eğitimin yanı sıra kişisel kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamamız gerekiyor. İmzaladığımız bu protokolle hayata geçirdiğimiz iş birliği, başta öğrenciler olmak üzere akademisyenlerimize ve üniversitemizin idari personeline de hitap edecek. Kuracağımız Genç Ofis ile gelişime katkı sağlamayı arzu ediyoruz” diye konuştu.

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