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SUBÜ ile Tanzanya arasında iş birliği protokolü

SAKARYA HABERLERİ  | 19.02.2020 17:41 | Son Güncelleme

SUBÜ ile Tanzanya Darüsselam Üniversitesi arasında başta bilgi, tecrübe ve deneyim paylaşımı olmak üzere birçok iş birliğinin yer aldığı bir protokol imzalandı.

SUBÜ ile Tanzanya Darüsselam Üniversitesi arasında başta bilgi, tecrübe ve deneyim paylaşımı olmak üzere birçok iş birliğinin yer aldığı bir protokol imzalandı. Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Kiondo’nun daveti üzerine Tanzanya’da bulunan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, uluslararası işbirliklerinin üniversitelerin gelişimine sağladığı katkıya vurgu yaptı.
Sakarya Uygulamaları Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yeni iş birliklerine imza atmak için Tanzanya’da bir takım temaslarda bulunuyor. Bu kapsamda Tanzanya Darüsselam Üniversitesi (UDSM) ve SUBÜ arasında iki ülkenin eğitim anlamında işbirliğini sağlamak, ilişkileri güçlendirmek, ortak çıkarlar doğrultusunda bilgi ve deneyim paylaşmak üzere bir protokol imzalandı.
Darüsselam Üniversitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda Tanzanya Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Darüsselam Üniversitesi Rektör Vekili Prof. William A.L. Anangisye, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı ve Sakarya heyeti yer aldı. Toplantı sonrası Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Prof. Dr. William A.L. Anangisye arasında ortak protokol imzalandı.
Tanzanya’da toplantının ardından açıklamalarda bulunan SUBÜ Rektörü Sarıbıyık, “Kısa süre önce Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Elizabeth Kiango Kiondo üniversitemize gelerek bizlere bir ziyarette bulunmuştu. Sakarya’daki buluşmamızda Sayın Büyükelçi yapılabilecek iş birliklerine yönelik olarak bizleri Tanzanya’ya davet etmişti. Bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde ve Darüsselam Üniversitesi ile karşılıklı görüşmelerimizde bilgi, tecrübe ve deneyimin paylaşılması başta olmak üzere birçok konu başlığını görüşmüştük. Görüşmelerimiz neticesinde Tanzanya’ya iade-i ziyarette bulunarak Darüsselam Üniversitesi ile bir protokol imzaladık” dedi.
Tüm kıtalara açılım sağlamak için gayret ettiklerini ve bu doğrultuda Afrika’ya ayrı bir önem verdiklerini belirten Rektör Sarıbıyık, “Şu anda üniversitemizde 52 ülkeden 999 yabancı öğrencimiz bulunuyor. Yeni kurulan bir üniversite olarak sadece Türkiye sınırları içerisinde değil, dünya genelindeki üniversite ve çeşitli kurumlarla ilişkileri olan, çok sayıda yabancı öğrenciyi ağırlayan ve yurtdışına yabancı öğrenci gönderen bir üniversite olmayı hedefliyoruz. Adımlarımızı bu doğrultuda atıyor, küreselleşen dünyada uluslararası iş birliklerine ve bunların üniversitemize sağlayacağı katkılara büyük önem veriyoruz. Bizleri güzel bir şekilde misafir eden Darüsselam Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Anangisye’ye şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

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