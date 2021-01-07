SUBÜ ile TÜGVA arasında gençlere yönelik iş birliği protokolü imzalandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında topluma hizmet sunmak ve gençlere yönelik projeler geliştirmek amacıyla yapılacak sosyal sorumluluk projelerini, eğitim faaliyetlerini, sportif etkinlikleri, bilimsel, kültürel ve sanatsal alanda yapılacak tüm çalışmaları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

SUBÜ'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen törende iş birliği protokolüne Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu imza attı.

Sarıbıyık, törende yaptığı konuşmada, "+1 Eğitim Modeli"ni Türkiye'ye yaymak istediklerini, iş dünyasının, becerinin yanında ahlak ve güvenilirliği de istediğini ve yapacakları iş birliğinin temelini de bunun oluşturduğunu söyledi.

Sözü edilen ortak konuları dert eden kurumlarla irtibatı güçlendirerek gençleri doğru bilgilendirmeleri gerektiğini belirten Sarıbıyık, "TÜGVA'nın bu anlamda son derece kıymetli çalışmaları var. Herkese uzanan bir elimiz olmalı. El birliğiyle yapabileceğimiz çok iş olduğuna inanıyoruz. Nitelik kavramının içini en iyi şekilde doldurmalıyız." ifadesini kullandı.