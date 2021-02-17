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SUBÜ, Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer aldı

17.02.2021 17:44 | Son Güncelleme:
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SUBÜ, Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer aldı

SUBÜ, Yükseköğretimde Çeşitlilik Dönemi kapsamında yürütülen ve İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan projenin Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer aldı.

SUBÜ, Yükseköğretimde Çeşitlilik Dönemi kapsamında yürütülen ve İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan projenin Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığında yer aldı. Rektör Sarıbıyık yaptığı açıklamada, çözüm önerilerinin karşılık bulmasından ve rol model olmaktan memnun olduklarını söyledi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından duyurulan ‘Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi’ kapsamında Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler başlığı altında yer aldı. Yükseköğretimde Çeşitlilik Dönemi vurgusuyla duyurulan proje kapsamında Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri, Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler, Mesleki Uygulama Ağırlıklı Üniversiteler ve Tematik Üniversiteler bulunuyor.
Geliştirdikleri +1 Uygulamalı Eğitim Modelinin Yükseköğretimde Çeşitlilik Dönemi kapsamında yürütülen projenin başlıklarından birisi olmasından mutluluk duyduklarını belirten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Bu kategoride bizimle birlikte kardeş üniversitemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) de yer alıyor. Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) da başlatılan bu proje kapsamında kendisini yenilediğini günbegün görüyoruz. Modelin kurucusu olarak biz de sistemi oturtmak, tüm birimlerimize yaymak ve daha ileri noktalara taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
SUBÜ olarak üzerinde özellikle duracakları ve taviz vermeyecekleri noktalar olduğunu vurgulayan Sarıbıyık, “Bunlar arasında nitelikli insan yetiştirmek için uygulamalı eğitim ve sorunları çözmek için uygulanabilir Ar-Ge yer alıyor. Alanla ilgili yapılan işlerin yükseköğretimdeki yeni dönem kapsamında ayrıcalıklı görülmesi ve SUBÜ ile birlikte spesifik bir alanda yer almamız ülkemiz ve şehirlerimiz için de kazanç olacaktır. Çözüm önerilerimiz karşılık buluyor ve rol model oluyoruz. Esasında oldukça güçlü ve hızlı ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

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