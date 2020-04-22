SUBÜ’de öğretim gören 13 ülkeden 40 öğrenci Model Birleşmiş Millet etkinliğinde bir araya geldi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından SUBÜ Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirildi. 13 ülkeden 40 öğrencinin online olarak katıldığı etkinliğin açılış konuşmasını SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaptı. Etkinlikte Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Fuat Boz ve Prof. Dr. Naci Çağlar da yer aldı. Öğrenciler 4 oturumda gerçekleştirilen Model Birleşmiş Milletler’de kendilerine tahsis edilen ülkeleri ve tarihsel figürleri oynayarak temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savundu. Dil Eğitim Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne (SADEM) ve üniversite yönetimine katkıları için teşekkür eden SAKUM Müdürü Öğr. Gör. Mehmet Alper Cantimer, etkinliği geliştirerek devamlılığını sağlamak için çalışacaklarına vurgu yaptı.

Dünyaya katkı sağlama arzusu

Korona sürecini en kısa süre içerisinde başarıyla atlatabilme dileklerini ileten SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Geleceğe olan güveni ve huzuru oluşturmak, dünyada barışa katkı sağlamak için yapmış olduğunuz bu özverili çalışmadan dolayı sizleri kutluyorum. Kıymetli öğrencilerimiz bu çalışmaların içerisinde yer alarak gelecek adına dünyaya katkı sağlama arzusunda olduklarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bizler de uluslararası öğrenci çalışmalarımızda buna sürekli olarak ışık tutuyoruz. Ülkemizin dünyaya verecek mesajları olduğunu söylüyoruz. Bu mesajları ancak öğrencilerimiz aracılığıyla verebileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.