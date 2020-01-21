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  4. SUBÜ özel yetenekli öğrencileri destekleyecek

SUBÜ özel yetenekli öğrencileri destekleyecek

SAKARYA HABERLERİ  | 21.01.2020 15:32 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin protokol imzalandı.Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof.

SUBÜ özel yetenekli öğrencileri destekleyecek

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında özel yetenekli öğrencilerin eğitimine ilişkin protokol imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş tarafından imzalanan protokol töreninde; SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naci Çağlar, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Çalışkan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Salih Güvendi de hazır bulundu.Protokol ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bilim ve sanat merkezlerinde sunulan eğitimin niteliğini arttırmak, bu merkezlerde görev yapan öğretmenlerin gelişimine katkı sağlamak, eğitim alan özel yetenekli öğrencilerin güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda SUBÜ ’nün imkan ve deneyimlerinden yararlanması amaçlanıyor.

Protokol sonrası görüşlerini aktaran SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine bir yenisini daha ekledik. İmzalamış olduğumuz protokolle özel yetenekli öğrencilere imkânlarımızı açarak, onların gelişimlerine katkı sağlayacağız. Sadece öğrencilere değil, öğretmenlere de akademik alanlarda eğitimler vererek eğitim-öğretimin niteliği arttıracağız. Protokolün hayırlara vesile olması temenni ediyorum” dedi.

SUBÜ ile iş birliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da, “Özel yetenekli öğrencilerimizin gelişimine yönelik bu protokolü önemsiyoruz, öğrencilerimizin eğitimine büyük katkı sağlayacak bu çalışmadan dolayı imkanlarını bizlere açan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne ve Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

SUBÜ özel yetenekli öğrencileri destekleyecek

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