YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SAKARYA HABERLERİ  | 29.12.2020 18:13 | Son Güncelleme

SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sarıbıyık, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Tayfun Coşkun'un "ABD'de doktorun koronavirüs yorgunluğu", Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" ve Isaam Rimawi'nin "Filistinliler direnişte" fotoğraflarını oylayan Sarıbıyık, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" karelerini seçti.

Sarıbıyık, yaşam kategorisinde ise tercihini Cem Genco'nun "Suriyeli Muhammed ailesine kavuştu" ve Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" fotoğraflarından yana kullandı.

Rektör Sarıbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, haber kategorisinde özellikle pandemi sürecinde verilen savaşın en önünde saf tutan sağlıkçılardan yana seçimde bulunduğunu belirterek, "Yıllardır tutsak olan ve bu sene tutsaklıktan kurtulan Ayasofya Camisi'ni de gözardı edemezdik, bu da son derece önemliydi. Yine direniş öyküsü olarak Filistin'de teknolojiye karşı bilekleri ve yürekleriyle direnen Filistinlileri tercih ettim." diye konuştu.

Spor fotoğraflarında ise zor şatlar altında voleybol oynayan çocukların güzelliğini beğendiğini, sembolik anlamı olan Mostar Köprüsü'nde yakalanan güzel kareye oy verdiğini dile getiren Sarıbıyık, "Yaşam kategorisinde Suriye'de bir zalimin bombalaması neticesinde ortaya çıkan tablo ve burada babanın göstermiş olduğu şefkat dikkatimi çekti. Bir de siperlikle de Kovid-19 sürecinde de doğsa çocuk çocuktur, gülümsemeyi hiçbir zaman eksik etmediği için oyumu 'Bebeklere siperlik' fotoğrafına verdim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra... Boks maçı gibi, kimse yanaşamadı! Önce yumruk attı, sonra...
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:43
Sabah
08:15
Öğle
13:05
İkindi
15:25
Akşam
17:46
Yatsı
19:12

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Özgür Eczanesi
Yenikent
Şerif Eczanesi
Adapazari
Uzunçarsı Eczanesi
Adapazari
Aile Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Hacıoğlu Eczanesi
Erenler
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.