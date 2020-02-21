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SUBÜ tarafından öğrencilere kariyer eğitimi verildi

SAKARYA HABERLERİ  | 21.02.2020 16:25 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, tarafından Akyazı’da öğrencilere kariyer eğitimi verildi.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İŞKUR Kariyer Ofisi’nin Akyazı da düzenlediği kariyer eğitimi ile öğrenciler, iş arama becerilerinden kariyer sürecine kadar birçok bilgiyi elde etme fırsatı buldu.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, tarafından Akyazı’da öğrencilere kariyer eğitimi verildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) İŞKUR Kariyer Ofisi’nin Akyazı da düzenlediği kariyer eğitimi ile öğrenciler, iş arama becerilerinden kariyer sürecine kadar birçok bilgiyi elde etme fırsatı buldu. SUBÜ İŞKUR Kariyer Ofisi öğrencilerini iş hayatına hazırlamak amacıyla Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde kariyer eğitimi düzenledi. Etkinliğe; Akyazı Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, akademisyenler, Akyazı MYO öğrencileri ile ilçede bulunan meslek lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Kariyer eğitiminin sunuculuğunu da yapan İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Erdal Kızılkaya iş arama becerileri, özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, 3+1 iş yeri eğitimi uygulaması ile işbaşı eğitim programları ve istihdam süreçleri hakkında öğrencilere bilgiler verdi.
NTG Plastik İnsan Kaynakları Yöneticisi Güldane Cırık, Peri Sakarya Firması İnsan Kaynakları Yöneticisi Ömer Çelik ve Kaynak Mühendisi Yunus Emre Durmuş, Kadife Tekstil firmasından İş Güvenliği Yöneticisi Ercan Erkan ve Akyazı Devlet Hastanesi Hemşireleri Nazmiye Kahraman ve Abdülkadir Başkan da yaptıkları konuşmalarla öğrencilerin kariyer yolculuklarına ışık tuttu.

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