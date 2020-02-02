SUBÜ VE ISUBÜ yaptıkları ortak çalıştay sonuçlarını YÖK’e sunacak

Türkiye’nin uygulamalı bilimler adıyla kurulan iki yeni üniversitesi ortak bir çalışmayla eğitim öğretim ve idari çalışma stratejisi geliştiriyor. Afyon’da bir araya gelen Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörleri ve Komisyonlar Çalıştay sonuçlarını YÖK’e sunacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2018 yılında bulundukları illerdeki üniversitelerden bölünerek kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, eğitim öğretim alanında işbirliği gerçekleştirerek yeni modelleri hayata geçirmeyi hedefliyor. Afyon’da gerçekleştirilen Çalıştay’a Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Sarıbıyık, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü İbrahim Diler, iki üniversitenin rektör yardımcıları, eğitim komisyonu üyeleri, genel sekreter ve yardımcılarıyla daire başkanları katıldı.

Farklı eğitim modelleri

Türkiye’nin ihtiyacı olarak vurgulanan uygulamalı eğitimde yeni stratejiler geliştirilen çalıştayda iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli bireylerin iş dünyasıyla birlikte yetiştirilmesi ve eğitim gören öğrencilerin ön lisans ve lisans düzeyinde işyeri eğitimlerini tamamlaması hedefleniyor. Bu kapsamda mevcutta uygulanan bir dönem tam zamanlı iş yeri eğitimlerinin kapsamı ve uygulama türleri güncelleniyor. SUBÜ ve ISUBÜ’nün hayata geçirmeyi planladıkları eğitim modeliyle yeni müfredata dahil olacak önlisans ve lisans öğrencilerine yönelik YÖK’e sunulması planlanan modeller belirlendi. Meslek Lisesi ve düz lise mezunlarının farklı eğitim müfredatlarıyla aynı seviyede mezun olmalarının planlandığı hedefle, öğrencilerin etkinliği de arttırılacak. Teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yanısıra iş yeri eğitimi alacak öğrenciler, alanlarıyla ilgili öğrenim çıktılarına ulaşacak düzeyde mezun edilebilecekler. Her iki üniversitenin uygulamalı eğitim konseptinde “ Tematik Üniversite” kapsamına alınmasının da amaçlandığı çalıştayda yeni Yükseköğretim Kurulu’nun dijital dönüşüm, kodlama, endüstri 4.0, bilişim teknolojileri ve iletişim becerileri gibi derslerin verildiği bölümlerin genişletilerek tüm bölümlere verilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.