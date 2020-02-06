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SUBÜ ve SAÜ Rektörlerinden öğrencilere ortak yemekhane kararı

SAKARYA HABERLERİ  | 06.02.2020 16:14 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, üniversitenin yemekhanesine ek olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yemekhanesinden de faydalanabilecek.

SUBÜ ve SAÜ Rektörlerinden öğrencilere ortak yemekhane kararı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, üniversitenin yemekhanesine ek olarak Sakarya Üniversitesi (SAÜ) yemekhanesinden de faydalanabilecek. SAÜ ve SUBÜ Rektörlerinin öğrencilere yönelik attıkları adımla öğrenciler kampüs alanındaki yemekhanelerden hizmet almaya başladı.
Sakarya Üniversitesinden bölünerek 2018 yılında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, rektörlük ve bazı fakülteleriyle Sakarya Üniversitesi Kampüs alanında bulunuyor. Yapılandırma sürecinin devam ettiği üniversitede öğrencilerin bölünmeden kaynaklı farklı yemekhanelerden hizmet alma ihtiyacı büyük oranda çözüldü. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın girişimleriyle ve SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan’ın duyarlılığıyla ortak yemekhane kullanımı hayata geçti. SAÜ ve SUBÜ personel ve öğrencilerinin iki yemekhaneden hizmet almasının önü açıldı.
Rektör Sarıbıyık konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversitenin bölünmesiyle ortaya çıkan yemekhane sorununda personel ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için bir takım önlemler almıştık. Ancak kampüs alanındaki hareket alanımızın kısıtlılığı nedeniyle Sakarya Üniversitesi’nden de destek talebimiz oldu. Bu talebimiz doğrultusunda her iki üniversitemizin öğrencileri iki farklı yemekhaneden aynı hizmeti alabilecekler. Personel yemekhanesi de aynı şekilde iki üniversite personeline hizmet verebilecek. Hayırlı olsun. Bu vesileyle bize destek veren Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve ekibi ile sürece destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SUBÜ ve SAÜ Rektörlerinden öğrencilere ortak yemekhane kararı

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