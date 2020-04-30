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SUBÜ yeni açılan bölümlere akademisyen alacak

SAKARYA HABERLERİ  | 30.04.2020 15:28 | Son Güncelleme

SUBÜ, Kocaali ve Akyazı MYO’na akademi personel alımı yapacak.Uygulamalı eğitim modelleriyle sektöre nitelikli iş gücü yetiştiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yapılandırma süreci tamamlanan Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Akyazı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bölümleri ile Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda akademik personel alımı yapacak.

SUBÜ yeni açılan bölümlere akademisyen alacak

SUBÜ, Kocaali ve Akyazı MYO’na akademi personel alımı yapacak.
Uygulamalı eğitim modelleriyle sektöre nitelikli iş gücü yetiştiren Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), yapılandırma süreci tamamlanan Kocaali Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Akyazı Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bölümleri ile Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü başta olmak üzere ihtiyaç duyulan farklı alanlarda akademik personel alımı yapacak. İlan ile 2 Doçent, 10 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Öğretim Görevlisi SUBÜ’de göreve başlayacak. SUBÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile başvuru süreci 29 Nisan itibariyle başladı. Başvuruların şahsen veya posta yoluyla yapılacağı ilan için zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacak. Özellikle posta yoluyla ilana başvuru yapacak adayların mesai saati bitimine kadar evraklarını ilgili birime ulaştırması gerektiği bildirildi. Adayların ilgili belge örneklerine https://personel.subu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilecekler.

SUBÜ yeni açılan bölümlere akademisyen alacak

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Adapazari
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Adapazari
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Arifiye
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