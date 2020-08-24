c(SUBÜ) tarafından Kurumlar Arası İş Birliği ve Müfredat Tanıtım Toplantısı düzenlendi.

Bu kapsamda şehrin sağlık alanındaki paydaşlarını bir araya getiren ve SUBÜ’nün Fikir Sofrası etkinliklerinden birisi olarak düzenlenen toplantıda SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen, Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Şenol, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Semih Bayraktar, Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, kamu ve özel hastane temsilcileri ile akademisyenler yer aldı. SUBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun müfredatlarının da tanıtıldığı toplantı Rektör Sarıbıyık’ın konuşmasıyla başladı.

SUBÜ’de 16 birim ilk defa öğrenci alacak

Beceriyi ve iş birliğini önemsediklerini vurgulayan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanımız ve Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürümüz ile yaptığımız görüşmelerle burada bulunan arkadaşlarımızın da bilgisi dahilinde planlamalar yaptık. Şu anda kritik bir aşamaya geldik. Müfredat çalışmalarına başladık. Görüşlerinizi önemsediğimiz için toplantımıza sizleri de davet ettik. Katılımınız için teşekkür ediyoruz. Çok sayıda köklü birim üniversitemiz bünyesinde yer alıyor. Üniversitemizde bir Sakarya Üniversitesi geleneği var. Bu geleneğin devamı için birlikte çok güzel çalışmaları gerçekleştireceğimizi ümit ediyoruz. 2020-2021 Akademik Yılı’nda ilk defa öğrenci alacağımız 16 birim bulunuyor. Bunlardan 9 tanesi sağlıkla ilgili. Vereceğimiz yeni mezunlar ve alacağımız yeni öğrencilerle SUBÜ’nün öğrenci sayısı 25 binin üzerine çıkacak” dedi.