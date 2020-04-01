SUBÜ’de akademik takvim yenilendi

SUBÜ’de koronavirüs pandemisi nedeniyle akademik takvim yenilendi. Yeni takvime göre uygulamalı dersler 1-14 Haziran tarihleri arasında örgün olarak yoğunlaştırılmış bir şekilde gerçekleştirilecek. 15 Haziran Pazartesi günü ise finaller başlayacak.

Korona virüsüne karşı uzaktan eğitim sürecine başlayan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) akademik takvim güncellendi. Öğrencilerin dönem içerisindeki başarılarının değerlendirilmesine yönelik olarak ise yeni kararlar alındı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, yaptığı yazılı açıklamada öğrenci değerlendirme (kısa sınav, ödev) yöntemlerinde de değişikliğe gidildiğini vurgulayarak, “Sürecin başından itibaren öğrencilerimizin mağdur edilmemesi için gerekli tüm tedbirleri aldık ve almaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda uzaktan eğitimlerimiz sürüyor. Başarıların değerlendirilmesi tek bir ölçme değerlendirmeyle yapılacak. Bu yöntemler ödev veya proje olacak. Ancak daha önce notu girilmiş kısa sınav veya ödev değerlendirilmeleri silinmeyecek. Tüm yıl içi notları yüzde 30, finaller ise yüzde 70 oranında etkiye sahip olacak” dedi.

Mevcut koşullarda bazı adımlar attıklarını, gelişmelere göre yeni kararlar da alarak öğrencilerin mağdur edilmemesi için çalıştıklarını belirten Rektör Mehmet Sarıbıyık, “Şartların normalleşmesi halinde uygulayacağımız akademik takvimi web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk. Ramazan Bayramı’nın ardından 1-14 Haziran tarihleri arasında uygulamalı dersler için yoğunlaştırılmış bir şekilde iki haftalık örgün ders süreci gerçekleştirilecek. Finaller 15 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma günü sona erecek. Bahar Yarıyılı’nın sona ermesinin ardından 13 Temmuz Pazartesi günü Yaz Öğretimi başlayacak. Öğrencilerimizden ricamız bu süreç içerisinde uzaktan eğitim yoluyla devam eden derslerine odaklanmaları, yüklenmeye devam eden videoları izleyerek bilgilerini pekiştirmeleri ve evde kalmaya özen göstermeleridir. Malum bu süreçte internet erişimi, bilgisayar sıkıntısı veya örgün eğitim alamamak gibi şikayetler de olabiliyor. Bu nedenle YÖK tarafından alınan karar gereği "bahar yarıyılı ile sınırlı kalmak" üzere isteyen öğrencilere kayıt dondurma hakkı verildi. Talep eden öğrencilerimiz ilgili okullarıyla iletişime geçip kaydını dondurabilirler. Sürecin işleyişine göre alınacak yeni kararları paylaşmaya devam edeceğim” diye konuştu.



