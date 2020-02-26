YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. SUBÜ’de Erasmus + için tercih dönemi

SUBÜ’de Erasmus + için tercih dönemi

SAKARYA HABERLERİ  | 26.02.2020 17:26 | Son Güncelleme

SUBÜ’de Erasmus + Programı’nda yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Erasmus + kapsamında yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik bir toplantı düzenlendi.SUBÜ Erasmus Koordinatörü Dr.

SUBÜ’de Erasmus + Programı’nda yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik toplantı gerçekleştirildi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Erasmus Koordinatörlüğü tarafından Erasmus + kapsamında yabancı dil sınavı ve ön değerlendirme aşamasını geçerek tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere yönelik bir toplantı düzenlendi.
SUBÜ Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, Dış İlişkiler Şube Müdürü Haci Akay ve Erasmus Birim Sorumlusu Alper Karataş tarafından Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda; tercih yaparken dikkat edilecek hususlar, doğru tercih yapmanın püf noktaları, tercih puanlarının oluşturulma kriterleri ile Erasmus Seçme ve Değerlendirme Komisyonu’nun ilgili hareketlilik dönemi için aldığı kararlar anlatıldı.
Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erasmus Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Engin Can, “Uluslararasılaşmaya büyük önem veriyoruz. Gerek yurtdışına gidecek, gerekse yurtdışındaki üniversitelerden üniversitemize gelecek öğrencilerin her biri elçi görevi üstleniyor. 2019-2020 proje döneminde şu ana kadar 43 öğrencimizi hareketlilikten faydalandırdık. Bu sayıyı her geçen dönem daha da arttırmayı hedefliyoruz” dedi.
Erasmus sürecinde isabetli tercih yapmanın kritik bir önemi olduğunu belirten Can, “Bugün yaptığımız toplantıda ise önümüzdeki dönem için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenim ve staj için tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerimize rehber olacak ve işlerini kolaylaştıracak bilgiler paylaştık. Tercih süreci 27 Şubat tarihinde başlayacak ve 2 Mart’ta tamamlanacak. Daha sonraki süreçte de öğrencilerimize yönelik oryantasyon toplantıları düzenleyeceğiz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!Bakın şekeri bırakınca hayatınızda neler değişecek!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

BBP’de kongre kararı

BBP’de kongre kararı

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Pazar yerinde sigara standı açtılar

Definecilerin planı yarım kaldı

Definecilerin planı yarım kaldı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Amasya’da 1,3 milyon TL’lik doğum yardımı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Kars’ta tilkilerin yiyecek arayışı

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Polis, tren garlarında vatandaşları uyarıyor

Sakarya Namaz Vakitleri 26 Şubat Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:31
Öğle
13:16
İkindi
16:20
Akşam
18:52
Yatsı
20:10

Sakarya Nöbetçi Eczaneler26 Şubat Çarşamba

Erdem Eczanesi
Yenikent
Hanzade Eczanesi
Merkez
İstiklal Eczanesi
Merkez
Uğur Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Akyazi
Balaban Eczanesi
Arifiye
Hayat Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Serdivan Fikir Sanat Akademisi’nden konsere davet

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Sapanca içmesuyu projesi tamamlandı

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.