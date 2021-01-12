SUBÜ’de, Güz Yarıyılı’nda dersler tamamlandı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) uzaktan eğitimle gerçekleştirilen Güz Yarıyılı’nda dersler tamamlandı ve final değerlendirmelerine geçildi. UZEM tarafından paylaşılan verilere göre SUBÜ’de 30 bin 61 ders çekimi yapıldı.

SUBÜ’de, 2020-2021 Akademik Yılı Güz Yarıyılı dersleri sona erdi ve final değerlendirmeleri başladı. Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin olmadığı yarıyılda dersler ve ara sınavlar Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) tarafından yönetimi sağlanan lms.subu.edu.tr adresinde gerçekleştirildi. Final değerlendirmeleri de yine aynı adres üzerinden gerçekleştirilecek.

Pandemi sürecinin ardından sistemin hızlı bir şekilde oluşturularak devreye alındığını aktaran UZEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Uzun, “Buna rağmen altyapısını sağlam oluşturduğumuz donanımlı, yüz yüze eğitime en yakın ve güçlü bir sistem oluştu. Güz Yarıyılı’nda yoğun bir şekilde çalışarak 17 bin 945 öğrencimiz ve 629 akademisyenimize hizmet sunduk. Dönem boyunca 3 bin 71 eğitim yapıldı. 30 bin 61 ders çekimi gerçekleştirildi. Vize dediğimiz ara sınavların ve quiz olarak adlandırılan kısa sınavların sayısı 3 bin 342 oldu. Final sınavlarını da yine uzaktan eğitim sistemimiz üzerinden gerçekleştireceğiz ve bu sayı artacak. Oluşturulan sanal sınıflarda işlenen derslerin yanı sıra sistemimize doküman da eklenebiliyor. Geride bıraktığımız dönemde sistem üzerine 25 bin 35 içerik yüklendi. Süreç boyunca gerek öğrencilerimiz gerekse akademisyenlerimiz tarafından sisteme ilişkin olarak merkezimize yöneltilen 2 milyon 242 bin 439 soruyu cevapladık. Bir dönem boyunca fiziki olarak tüm üniversitede yapılan eğitim sürecini bir sistem üzerinden yürütmeye çalıştık. Aksaklıklar da yaşandı ancak biz gördüğümüz her sıkıntıdan sonra sistemde gerekli iyileştirmeleri gerçekleştiriyoruz. Sistemimiz olumlu yönde gelişiyor” dedi.



