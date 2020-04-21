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SUBÜ’de ’Model Birleşmiş Milletler’ etkinliği gerçekleşecek

SAKARYA HABERLERİ  | 21.04.2020 16:35 | Son Güncelleme

SUBÜ Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin korona virüs sürecinde de aktif olmalarını sağlamak amacıyla online olarak Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirilecek.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından Birleşmiş Milletler mekanizmasının akademik bir simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirilecek.

SUBÜ Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin korona virüs sürecinde de aktif olmalarını sağlamak amacıyla online olarak Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirilecek.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sosyal ve Kültürel Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAKUM) tarafından Birleşmiş Milletler mekanizmasının akademik bir simülasyonu olan Model Birleşmiş Milletler etkinliği gerçekleştirilecek. 4 oturumun yer alacağı etkinlik, 22 Nisan Çarşamba günü yüz yüze görüşmeye imkan tanıyan online bir platform üzerinden yapılacak. Etkinliğe ilişkin SUBÜ SAKUM tarafından yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin koronavirüs pandemisi sürecinde de aktif olarak bir takım çalışmalar içinde bulunmalarını önemsiyoruz. Bu doğrultuda 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin St. Lawrence Üniversitesi’nde ortaya çıkan ve dünyada şu anki öncülüğünü Harvard Üniversitesi’nin yaptığı Model Birleşmiş Milletler etkinliğini öğrencilerimizle gerçekleştireceğiz. Etkinlikte 10 farklı ülkeden öğrencilerimiz yer alacak. Öğrencilerimiz online bir uygulama aracılığıyla da olsa yüz yüze gerçekleştirilecek bu uygulamada kendilerine tahsis edilen ülkeleri ya da tarihsel figürleri oynayacaklar. Kendilerini ifade ederek temsil ettikleri ülkelerin politikalarını savunmaları istenecek. Böylelikle hem empati geliştirme, hem müzakere yapma, hem de güncel bir soruna odaklanarak tarihsel süreci de anlamalarını sağlayacak bir uğraşı da bulunacaklar” denildi.

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