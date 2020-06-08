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SUBÜ’de, ‘Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Kontrolü’ başlıklı online hizmet içi eğitim düzenlendi

SAKARYA HABERLERİ  | 08.06.2020 15:12 | Son Güncelleme

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) normal çalışma düzeninin başlamasıyla birlikte, iş ortamında korona virüsün bulaşıcı etkisinden korunmak için dikkat edilecek hususlara yönelik olarak ‘Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Kontrolü’ başlıklı online hizmet içi eğitim düzenlendi.Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan normalleşme kararları çerçevesinde tam zamanlı mesaiye başlayan personellere yönelik olarak ‘Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Kontrolü’ başlığı altında online hizmet içi eğitim düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) normal çalışma düzeninin başlamasıyla birlikte, iş ortamında korona virüsün bulaşıcı etkisinden korunmak için dikkat edilecek hususlara yönelik olarak ‘Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Kontrolü’ başlıklı online hizmet içi eğitim düzenlendi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Personel Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan normalleşme kararları çerçevesinde tam zamanlı mesaiye başlayan personellere yönelik olarak ‘Pandemi Sürecinde Enfeksiyon Kontrolü’ başlığı altında online hizmet içi eğitim düzenledi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yurdanur Dikmen ve SUBÜ Hukuk Müşaviri Dr. Öğretim Üyesi Ensar Lokmanoğlu tarafından toplamda 3 gün süren ve 3 oturumda gerçekleştirilen eğitime tüm akademik birimlerin yöneticileri ile temizlik görevlisi personeller katıldı.
Konuya ilişkin olarak Personel Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Yeni normale alışma sürecinde tüm personellerimizin yeniden mesaiye başlamasıyla korona virüsün bulaşıcı etkisinin önüne geçmek ve bu anlamda çalışma ortamında alınacak tedbirleri aktarmak için alanında uzman hocalarımız eğitim düzenledi. Sağlıklı bir çalışma ortamı için sürecin başından itibaren gerekli tedbirleri alıyoruz. Gerek güncel gerekse belirli alanlara yönelik eğitimlerimiz devam edecek” denildi.

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