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SUBÜ’de yeni bölüm ve programlar yüzde 100 doldu

SAKARYA HABERLERİ  | 27.08.2020 18:00 | Son Güncelleme

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. SUBÜ’nün ön lisans programlarında kontenjanların yüzde 98’i, lisans programlarında yüzde 96’sı doldu. İlk defa öğrenci alan bölüm ve programlar ise yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Değerlendirmelerde bulunan Rektör Sarıbıyık, uygulamalı eğitim yapan SUBÜ’nün gücüne inandıklarının altını çizdi.
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde (SUBÜ) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre öğrencilerin yerleşme oranı ön lisans programlarında yüzde 98, lisans programlarında yüzde 96 oldu. SUBÜ’nün 2020-2021 Akademik Yılı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ilk defa öğrenci alımına izin verilen lisans düzeyindeki Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Sağlık Yönetimi, Uluslararası Ticaret ve Finans, Bilgisayar Mühendisliği, Rekreasyon Yönetimi ve Tarla Bitkileri Bölümleri ile ön lisans düzeyindeki Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Turizmi İşletmeciliği, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Deniz Ulaştırma ve İşletme, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Gemi İnşaatı, Mekatronik ve Eczane Hizmetleri programları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
Sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Üniversitemizi kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Tercih döneminde kontenjanlarımızın neredeyse tamamının dolmuş olması bizleri son derece mutlu etti. Kısa sürede çok mesafe aldık. Farklı bir konsepte sahibiz. Uygulamalı eğitimin gücüne, ülkemize ve öğrencilerimize katkısına inanıyoruz. İnşallah hem mevcut öğrencilerimiz hem de aramıza yeni katılan öğrencilerimiz üniversitemizden mezun olmadan iş hayatına hazır olacaklar ve mezun oldukları gibi iş hayatına atılacaklar. Gençliğin enerjisi ve uygulamalı eğitimin tecrübesiyle ülkemize değer katmaya başlayacaklar. Yeni açılan bölüm ve programlarımızdaki tüm kontenjanların dolması bölüm açmada ne kadar isabetli tercihler yaptığımızı ortaya koyuyor. İş dünyası ile yakın temasta olmamız ve birlikte hareket etmemizin etkilerini önümüzdeki yıllarda daha net bir şekilde göreceğiz” dedi.

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