SUBÜ’den ABD’nin barış planına tepki

SUBÜ Senatosu tarafından İsrail’in Filistin topraklarının işgalini meşrulaştıran barış planını kınadı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Senatosu tarafından Filistin- İsrail sorununa çözüm iddiasıyla ABD tarafından ortaya atılan ve İsrail’in Filistin topraklarının işgalini meşrulaştıran barış planını kınadı. Yazılı açıklamayla yapılan kınama açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Filistin-İsrail sorununa çözüm iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından ortaya atılan ve İsrail’in Filistin topraklarını işgalini meşrulaştıran sözde barış planını kınıyoruz. ABD’nin Ortadoğu Barış Planı adı verdiği ancak tamamen İsrail yönetiminin çıkarlarına yönelik yanlı yaklaşımı sorunu çözmekten ziyade daha da derinleştirecektir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda reddedilmesine rağmen ABD’nin Kudüs’ü İsrail Devleti’nin başkenti olarak tanıyor olması, sözde barış planı açıklamasında sadece İsrail Başbakanı’nın ABD Başkanı’nın yanında bulunması Filistin’de yaşanan insanlık dramlarına ve işgale apaçık destek vermektir."

"Unutulmamalıdır ki, Müslümanlar’ın ilk Kıblesi ve peygamberler diyarı olma özelliğiyle Kudüs, asla oldu bittilere bırakılacak bir şehir değildir, olmayacaktır. Kudüs ve Filistin toprakları kağıt üzerinde paylaştırılamaz. Filistinli Müslüman ve Hıristiyan halkın sayısı kimseyi yanıltmamalıdır. Soruna köklü çözüm isteniyorsa, İsrail’in derhal işgal ettiği topraklardan ve Mescid-i Aksa’dan çıkması iyi bir başlangıç olacaktır. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Senatosu olarak Filistinlilerle dayanışma içerisinde olduğumuzu belirtiyor, ABD-İsrail yönetimlerini kınıyor, Birleşmiş Milletler öncülüğünde bölgede bir çözüm oluşturulması hususunu vurguluyoruz."

