SUBÜ’den iş yeri eğitimi kararı: “Öğrenciler iş yerlerindeki uygulamalarına devam edecekler”

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), korona virüs vakalarının artması doğrultusunda ‘+1 Uygulamalı Eğitim Modeli’ kapsamında iş yeri uygulamasında bulunan öğrencilere yönelik yeni kararlar aldı. Alınan kararlara göre öğrenciler mücbir sebepler söz konusu değilse iş yeri uygulamalarına devam edecekler.

SUBÜ, artan korona virüs vakaları doğrultusunda ‘3+1, 7+1 ve 6+2’ uygulamalı eğitim modeli kapsamında iş yeri uygulamasında bulunan öğrencilere yönelik karar aldı. Karara göre öğrenciler iş yerlerindeki uygulamalarına devam edecekler. İş yerinin kapanması, öğrencinin korona virüs testinin pozitif çıkması ya da temaslı olması, işletme tarafından zorunlu izin durumu gibi mücbir sebepler oluşması durumunda İş Yeri Uygulaması dersinden izinli sayılacaklar. Böyle bir durumda dersin değerlendirmesi ise tamamlanan haftalar üzerinden final döneminde teslim edilecek raporlar ile yapılacak. İş Yeri Eğitimi dersine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek.

Konuya ilişkin olarak SUBÜ’den yapılan açıklamada, “+1 Uygulamalı Eğitim Modeli üniversitemizin geliştirdiği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde temel dinamiğimiz olan bir model. Bu modelle çok sayıda öğrencimiz ileride karşılaşacağı iş hayatına henüz üniversitedeyken adapte oluyor ve çok daha kolay bir şekilde kısa süre içerisinde iş sahibi olabiliyor. İş dünyasının istihdam noktasındaki beklentileri bakımından da önemli olan bu modelin devamlılığını pandemi sürecinde de aldığımız tedbirlerle sürdürme gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerimizi riske atmadan eğitimlerinin devamlılığını sağlamak en büyük önceliğimiz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin 18 Kasım tarihli ‘Staj Seferberliği Projesi’ başlıklı yazısı da eğitim-öğretimde uygulamanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bu proje ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden projenin uygulama birliği sağlanarak yaygınlaştırılması hedefleniyor. Üniversitemiz bünyesindeki Kariyer Merkezi ve İŞKUR İrtibat Ofisi de öğrencilerimizle sürekli irtibatta ve gereken desteği sağlıyor” denildi.



